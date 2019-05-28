В пострадавшем от боевых действий пригороде Дамаска восстановили школу

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/. 28 мая. /ТАСС/. Начальная школа Сакба-Бенин восстановлена в пострадавшей от боевых действий Восточной Гуте (пригород Дамаска), все занятия в учебном заведении идут по расписанию. Об этом сообщила журналистам директор школы Хана Бени.

"Когда здесь были террористы, <...> о занятиях и речи не могло идти, люди просто боялись приводить своих детей. Когда их [террористов] прогнали, мы возобновили здесь занятия, хотя здание было полуразрушено. Занимались даже летом, чтобы хоть как-то наверстать упущенное, а в этом году открыли школу уже нормально и занятия идут по расписанию", - сказала она.

В свою очередь учитель арабского языка Рафия Каталани поделилась своими впечатлениями о детях. "Дети очень разные. Есть и откровенно неусидчивые, любят похулиганить, но, в основном, ребята все очень умные. Сейчас многие отстали от программы, но мы активно занимаемся и им это очень нравится", - рассказала она.

На сегодняшний день школа Сакба-Бенин одно из немногочисленных учебных заведений для детей, поэтому занятия в ней проходят в две смены. В некоторых классах сейчас обучается по 45 человек. Ожидается, что к осени в Восточной Гуте откроются новые школы, тогда нагрузка на учителей значительно уменьшится.

В Восточной Гуте до начала войны в 2011 году проживали около 2,2 млн человек. Из-за близости к Дамаску правительственные войска на протяжении всего конфликта пытались вытеснить отсюда оппозиционные формирования, занявшие пригород в 2011 году, и различные террористические группировки. В 2018 году сирийская армия начала операцию по зачистке территории Восточной Гуты от боевиков, в ходе которой погибли по меньшей мере 370 человек.

С 27 февраля 2018 года в Восточной Гуте ежедневно вводились "гуманитарные паузы", в ходе которых район покинули более 170 тыс. человек, в том числе свыше 67 тыс. боевиков и членов их семей. После освобождения района в нем начались восстановительные работы. По данным Международного комитета Красного Креста, в районе Восточной Гуты масштабы разрушений достигают 90%.