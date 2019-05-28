Южно-Сахалинский суд объявил перерыв в слушаниях по косаткам Приморья до 31 мая

"Суд объявляет, с учетом мнения участников процесса, перерыв в судебном заседании до 31 мая, 14:15 по местному времени (06:15 мск)", - огласила судья Наталья Перченко. Такое решение связано с необходимостью ответчиков подготовиться к прениям сторон.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд во вторник объявил до 31 мая перерыв в рассмотрении дела по иску сахалинских зоозащитных организаций "Экологическая вахта Сахалина", "Друзья Океана", "Бумеранг", требующих выпустить на волю косаток и белух из бухты Средней в Приморском крае, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Планируется, что 31 мая продолжится исследование судом материалов дела, а затем участники процесса перейдут к прениям. Предполагается, что они завершатся в тот же день, после чего суд удалится для принятия решения.

О ситуации с животными

С лета прошлого года в бухте Средней содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело после незаконного вылова биоресурсов.

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями решить судьбу этих животных. Контрольное управление администрации президента РФ взяло вопрос об освобождении косаток и белух в Приморье на особой контроль. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев.

По мнению ученых, незамедлительный выпуск на свободу косаток и белух грозит животным гибелью, так как они уже адаптировались к содержанию в неволе и искусственному питанию. Сахалинские зоозащитники отмечали, что рекомендованная учеными программа реабилитации косаток и белух в настоящее время не выполняется. В свою очередь, пресс-служба одной из компаний-отловщиков "Афалина" объяснила эти нарушения особенностями поведения животных и рассказала, что сейчас идет подготовка к строительству нового вольера для их содержания.

23 мая Южно-Сахалинский городской суд начал рассмотрение иска сахалинских зоозащитных организаций к Росрыболовству, Минсельхозу РФ и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух из бухты Средней. В деле участвуют заинтересованные лица - компании-отловщики ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ" и ООО "Сочинский дельфинарий", а также Пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю.

Истцы требуют признать бездействие Росприроднадзора незаконным и обязать его безвозмездно изъять животных у коммерческих компаний и выпустить их в естественную среду обитания. Также они просят признать незаконными ряд приказов Минсельхоза и Росрыболовства об утверждении допустимого объема вылова косаток и белух в 2018 году, распределении квот на их вылов и утверждении планов рыболовства в культурно-просветительских целях. На предварительном заседании 19 апреля суд исключил из числа ответчиков Минсельхоз.