Семья Марии Бутиной не может перевести деньги в США и наладить с ней видеосвязь

БАРНАУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Отсутствие возможности перевести деньги в США и положить их на специальный счет, с помощью которого заключенные в американских тюрьмах оплачивают звонки родным, не позволяет семье гражданки России Марии Бутиной, которая находится в распределительной тюрьме в штате Оклахома, наладить с ней видеосвязь. Об этом во вторник ТАСС сообщил отец россиянки Валерий Бутин.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Ранее он пояснял, что в американских тюрьмах осужденные пользуется системой пополнения специального счета, деньги с которого идут на оплату звонков родственникам. Пополнять его могут только граждане США, и ранее семье Бутиной удавалось пополнить счет с помощью знакомых в этой стране. С их помощью Мария, в частности, смогла записать и опубликовать видеообращение из тюрьмы в середине мая.

"Там не технические проблемы, а финансовые. С территории России невозможно перевести [в США] средства на видеосвязь. Единственное, что мы смогли сделать, это наладить аккаунт, позволяющий путем мессенджера отправлять и получать сообщения. А что касается телефонной и видеосвязи, то [установить ее] не получилось", - сказал Бутин.

Ранее вице-президент международного комитета по защите прав человека Александр Ионов высказывал опасения, что Бутину могут отправить отбывать наказание в частную тюрьму на юг США с плохими условиями содержания. Ее отец отметил, что ему неизвестно, где в дальнейшем будет отбывать наказание дочь, однако, родственникам хотелось бы ее перевода в одну из женских тюрем, где содержат заключенных, преступления которых не связаны с насилием.