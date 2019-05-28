В кабмине поддержали законопроект о новой памятной дате - Дне окончания стояния на Угре

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала при условии доработки законопроект, которым предлагается установить 11 ноября новую памятную дату России - День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год). Автором этой инициативы выступил депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр ("Единая Россия").

"Великое стояние на реке Угре 1480 года является значительным событием в отечественной истории, в результате которого произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве", - говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренного на заседании комиссии (копия есть в распоряжении ТАСС).

При этом участники заседания обратили внимание, что "принятие решений по установлению дней воинской славы и памятных дат России, связанных с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества, должно сопровождаться широким публичным обсуждением с учетом профессионального мнения специалистов в области истории и культуры".

Кроме того, финансирование проведения мероприятий, посвященных памятным датам России, осуществляется за счет федерального бюджета, напомнили в комиссии. Вместе с тем в нарушение Бюджетного кодекса РФ в законопроекте "отсутствуют положения, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств", сказано в проекте отзыва. Несмотря на это, "правительством РФ законопроект поддерживается при условии доработки с учетом замечаний", подчеркивается в документе.