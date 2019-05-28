Экскурсии по QR-коду, туристические тропы и фестиваль барбекю. Насколько Сочи готов к лету

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Новую навигационную систему по экскурсионным маршрутам запустят в Сочи в ходе пляжного сезона-2019. Также на курорте появятся туристические тропы и пройдут почти 300 развлекательных мероприятий. Об этом ТАСС рассказали сотрудники городской администрации и представители туристической отрасли Сочи.

По словам заместителя начальника управлении курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Юлии Малородновой, турпоток в Сочи в этом пляжном сезоне ожидается на уровне предыдущего года. "Мы ожидаем турпоток на уровне прошлого года - до 4,2 млн человек. К приему гостей курорт уже готов. К примеру, из 198 пляжных территорий 13 получили международную награду "Голубой флаг", подтверждающую соответствие пляжа экологическим и другим нормам. Также в Сочи запускается совершенно новая навигационная система по 11 пешим экскурсионным маршрутам: специальные стелы с картой и QR-кодом, позволяющие при помощи геолокации в телефоне получить информацию о расположенных рядом достопримечательностях", - сказала Малороднова.

Она отметила, что сегодня на курорте большой популярностью пользуется экотуризм. В связи с этим в городе регулярно появляются новые маршруты для любителей такого вида отдыха. Так, на территории Кавказского биосферного заповедника в ближайшее время запустят несколько туристических троп. "Этим летом на территории заповедника будут функционировать 15 пеших туристических маршрутов - 12 по горам и 3 - в роще, - сообщила ТАСС заместитель директора по экологическому просвещению Кавказского заповедника Ольга Пегова. - В июле мы планируем открыть "тропу леопарда" в Гузерипле протяженностью 2 км и "тропу зубра" на кордоне Лаура около 1 км длиной. Туристический сезон в заповеднике уже стартовал, посетителей на рекреационных объектах много. Если в 2018 году нас посетили более 200 тыс. человек, то по итогам нынешнего сезона, надеемся, их будет больше".

Как рассказала ТАСС директор компании-туроператора "Ривьера Сочи" Бэлла Тарасова, сегодня Сочи способен принять все категории отдыхающих и удовлетворить их любой каприз. "Некоторые хотят в одном туре и экскурсию, и ресторан, и театр для себя, и цирк для детей. К нам приезжают разные туристы, с разными предпочтениями, и для каждого в Сочи есть свой вид отдыха. К примеру, развивается гастротуризм, появилось много ресторанов с местной черноморской кухней, что привлекает туристов. Большой популярностью пользуется агротуризм, таких объектов в городе открывается все больше, и морские прогулки на яхтах, которых нет в других регионах", - отметила Тарасова.

Не менее насыщенным будет летний сезон и по части развлекательных мероприятий. По словам Малородновой, до конца 2019 года в Сочи запланировано порядка 290 мероприятий. "В их числе есть ежегодные проекты, такие как кинофестиваль "Кинотавр", песенный конкурс "Новая волна", джазовый фестиваль Игоря Бутмана. Также есть и новые, например, развлекательное мероприятие "Пикник Главбуха" и фестиваль барбекю Sochi Grill Fest", - уточнила Малороднова.

Обновленную летнюю программу для гостей приготовили и курорты Красной Поляны. "В июне на курорте "Горки Город" пройдет фестиваль бега Energy Race. Также гости смогут посетить веревочный парк приключений или единственный в России "Горки Байк Парк", где расположены трассы для спуска на велосипедах. На курорте "Роза Хутор" в августе состоится музыкальный фестиваль Live Fest Summer-19, участниками которого станут российские и иностранные творческие коллективы. В горно-туристическом центре "Газпром" недавно открылся дендропарк "Сила Семьи", где гости могут высадить свое дерево", - сообщили в пресс-службах курортов.