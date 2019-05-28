В кабмине не поддержали проект о дне воинской славы в честь капитуляции Японии в 1945 г.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу депутата от ЛДПР Александра Шерина об установлении нового дня воинской славы "2 сентября - День безоговорочной капитуляции Японской империи в 1945 году". Копия проекта официального отзыва кабмина, одобренного на заседании комиссии, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается исключить из закона "О днях воинской славы и памятных датах России" существующую ныне памятную дату 2 сентября - День окончания Второй мировой войны. Вместо нее Шерин считает необходимым ввести новый день воинской славы - "2 сентября - День безоговорочной капитуляции Японской империи - окончания Второй мировой войны (1945 год)".

Как отмечается в проекте отзыва правительства, в большинстве стран, включая Россию, эта дата ассоциируется с переходом к мирной жизни, примирением и единением государств, поскольку подписанный 2 сентября 1945 года Акт о капитуляции Японии ознаменовал окончание Второй Мировой войны и стал "результатом усилий государств-союзников по антигитлеровской коалиции". Кроме того, указывают члены комиссии, непосредственно в тот день серьезных боевых операций Красной армией не проводилось.

"Принимая во внимание, что в соответствии с федеральным законом дни воинской славы устанавливаются в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России, представляется целесообразным квалифицировать 2 сентября 1945 года как памятную дату, связанную с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества", - говорится в документе.

Еще одно замечание касается отсутствия финансового обоснования к законопроекту, поскольку как проведение дней воинской славы, так и празднование памятных дат осуществляется за счет средств федерального бюджета. Наконец, в кабмине отмечают, что принятие подобных решений должно сопровождаться широким публичным обсуждением с учетом профессионального мнения специалистов в области истории и культуры.