В Наре в желудке погибшего оленя нашли 4 кг полиэтиленовых пакетов

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Врачи обнаружили четырехкилограммовую массу, сформировавшуюся из пластиковых пакетов, в желудке погибшего весной в Наре оленя. По данным Ассоциации по защите оленей города Нара, это далеко не первый случай, когда парнокопытные гибнут из-за употребления в пищу пластика. В прошлый раз похожий инцидент был зафиксирован в конце 2018 года.

Одна из главных достопримечательностей Нары - это многочисленные ручные олени, свободно пасущиеся на улицах. Отмечается, что только в 2018 году город посетили 2 млн туристов. Некоторые из них кормят оленей не только специальным рисовым печеньем, которое повесеместно продается в Наре, но и пластиковыми упаковками от него.

Ассоциация по защите оленей призывает местных жителей и зарубежных туристов внимательнее относиться к тому, чем они кормят оленей. В самом городе расставлены указатели и предостережения, на которых обозначено, что кормить оленей можно только специальными рисовыми крекерами. Ветеринары признают, что олени не в силах самостоятельно отличить, что они жуют, поэтому призывают людей быть бдительными и с заботой относиться к животным.