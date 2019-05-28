Генконсульство РФ потребовало разъяснений проверки сотовых телефонов при въезде в Китай

ПЕКИН, 28 мая. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) направило дипломатическую ноту китайской стороне с просьбой разъяснить критерии и основания проверки содержимого сотовых телефонов при пересечении границы КНР. Об этом ТАСС во вторник сообщил атташе генконсульства Григорий Колышкин.

"Мы направили китайцам развернутую ноту, где попросили объяснить, на чем основываются новые меры, есть ли какие-то критерии, есть ли какие-то статьи закона, от которых мы могли бы отталкиваться", - сказал Колышкин. "Мы запросили у них критерии компрометирующей информации, основания для проверки телефонов, является ли это нововведением, и если да, то почему о нем не было своевременно сообщено", - добавил он.

В понедельник генконсульство РФ в Гуанчжоу сообщило, что Китай ввел выборочные проверки содержимого сотовых телефонов и мессенджеров при въезде в страну через Гуанчжоу, чтобы определить, соответствуют ли действительные цели прибытия заявленным. В документе отмечается, что "в случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, китайские компетентные органы могут принять решение о запрете въезда на территорию страны".

По словам Колышкина, причиной публикации заявления стали обращения в генконсульство граждан РФ с жалобой на то, что "на границе проверяют телефоны". "В частности, был случай, когда человек ехал сюда [в Китай] по бизнес-визе на работу, а как вы знаете, это запрещено, - рассказал дипломат. - Видимо, китайская сторона каким-то образом знала, что он едет работать, проверила его телефон, нашла переписку о том, что он действительно едет работать и в связи с этим попросила его вернуться обратно. Это происходило не раз, поэтому мы решили сделать такое информсообщение".

Масштабы проверок

Как сказал атташе генконсульства, точное количество российских граждан, у которых при пересечении границы в КНР проверили мобильный телефон, назвать трудно. "По количеству мы не можем точно определить, потому что каждый день поступает новая информация. У скольких человек проверили телефоны, я точно сказать не могу, не все сообщают нам об этом", - пояснил представитель дипмиссии.

Он также отметил, что "генконсульство занимается в основном южными регионами" - в консульский округ входят провинции Гуандун, Фуцзянь, Хайнань, Цзянси, Юньнань и Гуанси-Чжуанский автономный район. По словам Колышкина, все сообщения от российских граждан о случаях проверки мобильных телефонов поступали при "пересечении границы в международном аэропорту Байюнь в Гуанчжоу". "Гуанчжоу является своего рода хабом - местом, куда стекается большинство туристов, - указал дипломат. - Мы знаем, что в Шэньчжэне, например, такого [проверок сотовых телефонов] нет".

По словам представителя российской дипмиссии, генконсульство РФ в Гуанчжоу "находится на связи с китайской стороной". "Китайцы ноту получили, мы ждем ответа", - заявил Колышкин. "Как только мы получим бумагу от китайской стороны, мы сможем ориентировать наших граждан о введении новых мер или их отсутствии при прохождении границы в Китае", - резюмировал он.