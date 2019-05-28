"Снились кошмары, просыпалась от своих криков". Зачем людям Эверест, если там так страшно

Экспедиция на Эверест стоит от $30 тыс., по пути к вершине люди проходят мимо трупов своих предшественников, в 2019 году там погибли более десяти человек. Кто и зачем штурмует "гору смерти"?

"Не больно только моргать" "Когда я спустилась с вершины в лагерь, то сказала: "Это самое страшное, что мне доводилось испытывать в жизни". Мне было не больно только моргать, все остальные мышцы болели. И еще какое-то время мне снились кошмары, я просыпалась от собственных криков". Ксении Самариной было 26, когда она собралась на Эверест, 27-й день рождения она отмечала за три дня до штурма вершины. Она стала самой молодой женщиной в России, покорившей эту точку. Но главное другое: Эверест — ее первая вершина. Это исключительный случай. "Вот представьте, человек говорит: "Я хочу участвовать в чемпионате мира по боксу, но боксом никогда не занимался, пустите меня за $100 тыс.", — объясняет Александр Абрамов, мастер спорта по альпинизму, гид с почти 30-летним стажем, десять раз покорявший Эверест. — Его вырубят на третьей секунде, и он останется инвалидом. То же самое здесь. Нельзя неподготовленного человека послать на ринг. На Эверест тоже нельзя".

Когда человек хочет покорить самую высокую вершину планеты, ему предлагают начать с гор попроще. Нужно совершить пять-семь восхождений, в процессе которых вы многому научитесь. Изучите снаряжение и собственный организм, поймете, как вы себя чувствуете на разных высотах. Кстати, часто чем больше человек готовится, тем больше он понимает, насколько это сложно. "У меня были двое ребят, которые пять лет готовились, — рассказывает Александр. — И чем больше они ходили, тем больше у них было сомнений. И я им сказал: завязывайте, я считаю, что вы готовы на 90%. А на 100% быть готовым невозможно". Ксения — владелица салона красоты, она проходила бизнес-тренинг. По его условиям нужно было придумать мечту, которая требует денег. Такую, ради которой человек был бы готов не спать, не общаться с близкими и вообще выходить из зоны комфорта. Ни квартира, ни машина (которых у Ксении нет и сейчас) таких чувств не вызывали. И вдруг появилась идея — покорить Эверест. Когда Ксения пришла со своим желанием в клуб, который занимается организацией экспедиций, ее спросили: "Хорошо, в каком году?" "Я ответила: как в каком, у вас через полтора месяца экспедиция, я в нее хочу. На меня посмотрели как на сумасшедшую, но почему-то продолжили разговор". Девушка сказала, что готова к любому исходу событий и что она не станет штурмовать вершину, если увидит угрозу жизни. "Я поняла, что могу гораздо больше" По словам Александра Абрамова, стоимость участия в экспедиции на Эверест — $30–150 тыс. (в зависимости от того, есть ли в группе врач и насколько вообще комфортна и безопасна организация). Ксения заплатила больше 3 млн рублей. Она говорит, что деньги нашлись быстро: что-то у нее было отложено, что-то она вынула из оборота, а какую-то сумму заняла у бывшего молодого человека со словами "я скоро отдам, собираюсь на Эверест, долго объяснять". Когда уже подписала договор и внесла деньги, оказалось, что у нее просрочен загранпаспорт. Новый она получила за три дня до вылета. После этого купила снаряжение за 300 тыс. рублей. Это дешево: Александр Абрамов говорит, что хорошее снаряжение для Эвереста стоит порядка $10 тыс. Обычно его не приходится покупать: когда альпинисты подступаются к этой вершине, у них уже все есть. Ксения же собирала его с нуля.

"Это был огромный баул с меня ростом", — говорит девушка. Роста в ней — 165 см, веса — 50 кг. Она не занимается спортом, максимум — пробежки и плавание. К тому же она вегетарианка и в экспедиции не ела мясо, хотя все говорили, что это необходимо. На себе приходилось носить больше 10 кг (рюкзак, кислородный баллон, одежда, карабины), причем из-за высоты это ощущается еще сильнее. Но главное — тяжело было морально. "На моих глазах людям становилось плохо, кто-то терял сознание", — говорит она. Конечно, для участия в таких экспедициях нужно крепкое здоровье. Но иногда людям удается скрыть, что у них с этим проблемы. "У меня погибли два человека, иностранцы, которые скрыли, что у них рак, — говорит Александр Абрамов. — Организмы не выдержали. Они оба иностранцы, покорить Эверест было их мечтой". Ксения говорит, что восстановилась за два-три дня. Ее карьера и заработок пошли в гору: в экспедиции она познакомилась с человеком, с которым теперь работает. "Я поняла, что могу гораздо больше, — говорит она. — Это кардинально изменило мою жизнь". Со страхом и без "Преодоление самого себя — это раз. Второе — сделать то, что не могут миллионы других. Мне это дало чувство какого-то опьянения, и оно продолжалось, наверное, полгода". Юрий Родионов — директор программ обучения новостной журналистике в учебном центре ТАСС. В 1982 году, будучи корреспондентом ТАСС в Непале, он принял участие в первой советской гималайской экспедиции. "Ребята сказали, что хорошо бы я с собой притащил порядка 60 кг лаймов, — вспоминает он. — Потому что на высоте есть не хочется, только кислого чего-то. Я принес, конечно".

Описание Экспедиция на ледопад Кхумбу, Эверест, 1982 год © Юрий Родионов/ТАСС