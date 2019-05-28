Школьница в Перми, которую не допустили до занятий без справки, писала экзамен отдельно

ПЕРМЬ, 28 мая. /ТАСС/. Девятиклассница пермской гимназии № 3, которую руководство учебного заведения не допустило к урокам без справки о прохождении пробы на туберкулез, писала экзамен по русскому языку отдельно от одноклассников. Об этом сообщила во вторник ТАСС директор гимназии Татьяна Новикова.

"У нас есть приказ от Министерства образования Пермского края, где описан регламент процедуры итоговой аттестации для тех детей, чьи родители написали отказ от обработки персональных данных. Родители девочки написали такой отказ", - сказала директор.

Ранее сообщалось, что в феврале родители школьницы отказались делать дочери реакцию Манту, а предпочли тест T-spot на выявление туберкулеза, результаты которого оказались отрицательными. Власти заявили, что семья вправе воспользоваться таким методом диагностики, но для посещения школы нужна справка от врача-фтизиатра. Из-за ее отсутствия девочка не ходила на уроки около полугода, а в марте ее начали обучать дистанционно. Полиция составила в отношении родителей административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.