Путин поздравил коллектив Переславль-Залесского музея-заповедника с юбилеем

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил коллектив Переславль-Залесского музея-заповедника со столетием его открытия. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Древний Переславль-Залесский известен на весь мир многочисленными памятниками истории и культуры, неповторимыми природными пейзажами, теплом и радушием, с которым здесь встречают гостей. И конечно, одной из жемчужин вашего края является Переславль-Залесский музей-заповедник, отмечающий свое 100-летие", - говорится в телеграмме.

Президент отметил кропотливый, подвижнический труд многих поколений работников музея-заповедника, благодаря которому внесен неоценимый вклад в сбережение национального наследия, проделана работа по формированию богатейших коллекций произведений древнерусской живописи и декоративно-прикладного искусства, деревянной скульптуры и этнографических находок.

"Важно, что вы достойно продолжаете традиции искренней любви к своему делу, реализуете содержательные творческие, образовательные, просветительские, выставочные проекты, вызывающие неизменный интерес у посетителей", - добавил он.

Переславль-Залесский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник был открыт для посещения 28 мая 1919 года. В его собрании около 95 000 экспонатов. Также в ведении музея находится самый древний архитектурный памятник Центральной России - Спасо-Преображенский собор XII века.