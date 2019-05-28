Число жалоб омбудсмену на незаконное уголовное преследование выросло в 2018 году на треть

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Количество жалоб на незаконное уголовное преследование, адресованных уполномоченному по правам человека в РФ, возросло в 2018 году примерно на треть по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщается во вторник на сайте федерального омбудсмена Татьяны Москальковой.

"Значительное число поступающих в мой адрес жалоб касаются незаконного привлечения к уголовной ответственности (в 2018 году -1494, что на 32% больше, чем в 2017 году -1133)", - говорится в тезисах уполномоченного к конференции "Уголовный процесс: законность, объективность, справедливость".

Большинство этих жалоб связано с нарушением разумного срока уголовного судопроизводста, уточняет Москалькова. "Несмотря на то что сроки предварительного следствия и условия, при которых они могут быть продлены, четко закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве, на практике имеют место случаи, когда предварительное следствие затягивается на неоправданно долгое время", - отмечает она.

Москалькова приводит данные Минюста России, согласно которым по решениям ЕСПЧ в связи с нарушениями, допущенными в том числе при уголовном судопроизводстве, из бюджета РФ в 2018 году было выплачено более 770 млн рублей.

Кроме того, в 2018 году на 18% по сравнению с 2017 годом увеличилось количество жалоб на необоснованное избрание и продление меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в тезисах омбудсмена.

Всего в прошлом году Москалькова получила более 11 тыс. жалоб по вопросам защиты прав граждан в уголовно-процессуальной сфере. В результате работы омбудсмена были восстановлены права 6 тыс. 626 человек.