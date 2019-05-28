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Около 2 млн пользователей "ВКонтакте" установили первые в России стикеры с жестовым языком

В набор вошли изображения с фразами "нужна помощь?", "как дела?" и многими другими

Почти 2 млн пользователей "ВКонтакте" установили стикеры с бурундуком Квипом, который использует жестовый язык. Подобные стикеры были запущены в России впервые. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Описание
© Пресс-служба ВКонтакте

Чтобы получить стикерпак, нужно было с 11 апреля по 15 мая написать сообществу "Благотворительность ВКонтакте". "В течение 10 дней бурундук проводил в переписке виртуальную экскурсию по Городу Глухих", - отметили в пресс-службе соцсети. Пользователям рассказали, как люди с нарушениями слуха ходят в театр, вызывают врача, слушают музыку и другие интересные факты. Всего в акции приняли участие 1 млн 916 тыс. человек. 

"Вдохновившись результатами проекта, мы планируем и дальше выпускать анимированные стикеры с новыми словами на жестовом языке", - отметила руководитель направления "Благотворительность" во "ВКонтакте" Екатерина Кочнева.

В набор из 28 стикеров, разработанных совместно с агентством Instinct, вошли слова "друг", "мир", фразы "нужна помощь?", "как дела?" и другие выражения. 

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