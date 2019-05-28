Нарышкин: учебники по истории усовершенствуют по итогу анализа результатов госэкзаменов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Итоги анализа результатов государственных экзаменов по истории будут учтены при подготовке изменений для школьных пособий, сообщил во вторник председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе совместного заседания президиума Российской академии наук (РАН) и РИО.

"По итогам тестирования нам предстоит продолжить совершенствование учебно-методического комплекса и внести необходимые коррективы. Необходимо также отразить в учебниках важные события, произошедшие в России за последние пять лет, в том числе события, связанные с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией", - сказал он.

Нарышкин напомнил, что четыре года назад в школы поступила первая партия учебников истории, подготовленных по новому историко-культурному стандарту. "Это означает, что школьники, с шестого класса изучающие историю по этим учебникам, завершают программу общего образования, им предстоит писать государственный экзамен по истории, что станет проверкой самого историко-культурного стандарта", - добавил председатель РИО.

Историко-культурный стандарт включает в себя перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной истории в школе, принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень "трудных вопросов истории", вызывающих острые дискуссии в обществе. Утвержден в 2013 году.