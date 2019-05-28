Эрмитаж запустил в "Одноклассниках" викторину по выставке о Помпеях

Государственный Эрмитаж представил в "Одноклассниках" викторину по истории древнеримских городов Помпеи и Геркуланум, погибших из-за извержения Везувия в 79 году. Об этом сообщается в блоге соцсети.

Тема викторины связана с выставкой "Боги, люди, герои. Из собрания Национального археологического музея Неаполя и Археологического парка Помпей", которая проходит в музее до 23 июня. В Эрмитаже представлены фрески, мозаики, предметы повседневного обихода и многое другое из жизни Помпей и Геркуланума в I веке.

В тест вошли 14 вопросов, в частности, о традициях и быте городов, об извержении Везувия и так далее. Также в викторине есть специальные информационные вставки, рассказывающие о выставке, и предложения из разряда "верю/не верю". После прохождения теста появляется подарок - значок на аватарку с изображением экспонатов Эрмитажа.

Ранее сообщалось, что "Одноклассники" показывали онлайн-трансляции акции "Ночь музеев". В частности, в соцсети можно было увидеть, как проходит акция в около 20 музеях Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга.