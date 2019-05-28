{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эрмитаж запустил в "Одноклассниках" викторину по выставке о Помпеях

Прошедшие тест получат значок на аватарку с изображением экспонатов музея

Государственный Эрмитаж представил в "Одноклассниках" викторину по истории древнеримских городов Помпеи и Геркуланум, погибших из-за извержения Везувия в 79 году. Об этом сообщается в блоге соцсети. 

Тема викторины связана с выставкой "Боги, люди, герои. Из собрания Национального археологического музея Неаполя и Археологического парка Помпей", которая проходит в музее до 23 июня. В Эрмитаже представлены фрески, мозаики, предметы повседневного обихода и многое другое из жизни Помпей и Геркуланума в I веке. 

В тест вошли 14 вопросов, в частности, о традициях и быте городов, об извержении Везувия и так далее. Также в викторине есть специальные информационные вставки, рассказывающие о выставке, и предложения из разряда "верю/не верю". После прохождения теста появляется подарок - значок на аватарку с изображением экспонатов Эрмитажа.

Ранее сообщалось, что "Одноклассники" показывали онлайн-трансляции акции "Ночь музеев". В частности, в соцсети можно было увидеть, как проходит акция в около 20 музеях Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. 

Теги
Россия
Росстат: половине россиян хватает средств только на покупку еды и одежды
Согласно данным исследования, наибольшие финансовые трудности испытывают молодые семьи
Читать полностью