В пермской гимназии после инцидента с проходными баллами открыли дополнительные места

ПЕРМЬ, 28 мая. /ТАСС/. Руководство гимназии № 4 Перми, где ранее установили разные проходные баллы в первый класс для мальчиков и девочек, приняло решение открыть набор еще на 30 дополнительных мест. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе департамента образования городской администрации.

"Они [руководство гимназии] рассмотрели такую возможность и приняли решение о создании дополнительных мест. Общий набор будет составлять 80 человек, ранее планировали 50 человек", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседницы агентства, зачислять на дополнительные места в гимназию будут по заявлениям родителей в соответствии с законодательством, а не по результатам тестирования, которое проводилось после занятий в подготовительной школе. "Никакой балльной системы для девочек, мальчиков больше не будет", - добавила она.

22 мая в местных СМИ появилась фотография выписки из решения приемной комиссии гимназии №4, где указано, что вступительный балл в первый класс для мальчиков ниже, чем для девочек. Прокуратура провела проверку. Действия директора гимназии признали незаконными, за превышение полномочий ей объявили выговор. По ее словам, проходные баллы для мальчиков снижали, чтобы урегулировать гендерное соотношение в классе, такая практика применялись не первый год.

Гимназия №4 имени братьев Каменских работает в Перми с 1951 года, входит в топ-15 школ края и топ-500 школ России, состоит в национальном реестре образовательных учреждений. В 2018 году гимназия и директор были оштрафованы за отстранение от занятий девочки с покрашенными в розовый цвет волосами.