В ГИБДД назвали основную причину обжалования штрафов за нарушения ПДД

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Основная масса жалоб на постановления за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, связана с тем, что за рулем находился не тот человек, на кого зарегистрировано транспортное средство и в отношении которого вынесено постановление. Об этом сообщил замглавы ГИБДД Александр Быков на заседании Общественной палаты РФ.

"Иногда вынесенные постановления у нас обжалуются. Необходимо отметить, что от общего объема вынесенных постановлений было обжаловано 0,6% [в прошлом году]. Основная масса жалоб была связана с тем, чтобы сменить лицо, в отношении которого вынесено постановление, то есть на момент фиксации административного правонарушения данным транспортным средствами управляли какие-то другие лица", - сказал он.

По словам Быкова, существуют и технические ошибки, допущенные камерами. "Если говорить о технических ошибках, то такие тоже есть, их всего 38 тыс. от количества обжалованных. Мы признаем, что есть, над чем работать, система у нас однозначно совершенствуется, мы учитываем ошибки", - подчеркнул он.