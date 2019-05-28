Более 100 зон отдыха у воды будут работать в Москве этим летом

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. В Москве с 1 июня откроются 108 зон отдыха у воды, включая восемь зон отдыха с купанием. Об этом сообщается в материалах пресс-службы столичной мэрии.

Сейчас в столице есть 126 мест массового отдыха у воды, однако часть из них находится на реконструкции.

Для купания будут доступны пляжи Тропарево (ЮЗАО), Мещерское (ЗАО), "Левобережный" (САО Москвы), Строгинская пойма (СЗАО), Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3 . Также можно будет купаться в озерах Школьном и Черном (ЗелАО), а открытые летние бассейны будут работать в парках "Измайловский", "Фили", "Сокольники", в Лужниках и на ВДНХ.

В зонах отдыха у воды откроют 31 площадку для пляжного волейбола, 22 поля для игры в мини-футбол, 60 детских и 34 спортивных площадок, 10 мест для рыбалки, 14 станций проката катамаранов и лодок, 30 торговых точек, 30 летних кафе, 60 раздевалок, 131 пункт велопроката, 21 пикниковая точка. Будут установлены шезлонги, скамейки, беседки и урны. Кроме того, во всех зонах отдыха с купанием предусмотрено наличие питьевой воды, туалетов, кабинок для переодевания, душевых кабин, автостоянок, мусорных контейнеров, спасательных станций и медицинского обслуживания.

"Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Перед началом сезона было проведено обследование дна водных объектов и трехметровой береговой полосы. Проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия", - уточняется в материале.

Безопасность будут обеспечивать свыше 1,1 тыс. общественных спасателей, 310 сотрудников ГУ МЧС России, 113 общественных спасательных постов, которые оборудованы 144 плавсредствами. Для посетителей в зонах отдыха установлены информационные щиты с телефонами вызова экстренных служб.