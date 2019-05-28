В Калининграде назвали вырванными из контекста слова Алиханова о проблеме детских садов

КАЛИНИНГРАД, 28 мая. /ТАСС/. СМИ в Калининградской области неверно интерпретировали высказывания губернатора Антона Алиханова о связи неуплаты налогов с нехваткой мест в детских садах и вырвали из контекста его слова. Об этом сообщил во вторник ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Лысков.

Некоторые СМИ ранее сообщили, что 26 мая на конкурсе стартапов "Бизнес баттл", Антон Алиханов, общаясь с представителем одной из местных компаний, заявил, что нехватка мест в детских садах - это проблема родителей.

"Губернатор обратил внимание на то, что уход бизнеса от налогов отражается в том числе и на социальной сфере. Те деньги, которые мы тратим на постройку детских садов, школ, это деньги, которые собираются в этих налогах. Поэтому, когда вы или ваша жена столкнется с тем, что вам не хватит места в детскому саду, потому что их не хватает, то это, в том числе, потому, что вы не платите налоги. В этом был смысл ответа губернатора, который по-своему интерпретировали журналисты", - отметил Лысков.

По его словам, губернатор отвечал на вопрос конкретного предпринимателя, который на мероприятии заявил, что не платит налоги, и его работники работают "в серую", "потому что ему так выгодно, и для бизнеса это удобно, потому что налоги слишком высокие". "Губернатор, отвечая на это заявление, подчеркнул, что "неуплата налогов и работа "в серую" - это ограбление всего общества, всех нас, всех здесь присутствующих", - уточнил Лысков.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в регионе в рамках национальных проектов будет создано 800 мест в детских садах и яслях. Всего до 2024 года в области построят 19 детских садов, в которых будет создано 5 тыс. мест для детей. В текущем году также откроются девять центров поддержки семей, которые предоставят родителям все необходимые консультации по воспитанию, обучению, мерам поддержки семьям.

По данным областного правительства, на сегодняшний день в регионе детские сады посещают более 52 тыс. детей. В очереди на получение мест - около 2 тыс. детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.