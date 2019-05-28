ГИБДД предлагает значительно увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ГИБДД России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации. Об этом сообщил замглавы ГИБДД Александр Быков.
Он пояснил, что сейчас многие водители воспринимают такие штрафы как плату за проезд, при этом ежегодно число нарушений ПДД, зарегистрированных фотофиксацией, растет на 10%. "Это говорит о том, что санкция (наказание) на сегодняшний день свою профилактическую роль не реализует <...> Основная цель административного наказания не достигается. Основная часть населения воспринимает [штрафы] как обычную плату за проезд", - сказал Быков.
По его словам, водитель проезжает две камеры, они фиксируют нарушения, он со скидкой оплачивает штрафы, но если бы их сумма повышалась с каждым разом при фиксации нарушений правил дорожного движения, то этих нарушений стало было меньше. "Если бы водитель узнал, что на третий-четвертый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повторное нарушение, то восприятие было бы другое", - сказал замглавы ГИБДД. По его мнению, говорить в данном случае о справедливости закона не совсем корректно. "Надо говорить о профилактической роли наказаний - достигается она или нет", - отметил Быков.