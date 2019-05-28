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ГИБДД предлагает значительно увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

В ведомстве заявили, что ежегодно число нарушений, зарегистрированных фотофиксацией, растет на 10%
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ГИБДД России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации. Об этом сообщил замглавы ГИБДД Александр Быков.

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Он пояснил, что сейчас многие водители воспринимают такие штрафы как плату за проезд, при этом ежегодно число нарушений ПДД, зарегистрированных фотофиксацией, растет на 10%. "Это говорит о том, что санкция (наказание) на сегодняшний день свою профилактическую роль не реализует <...> Основная цель административного наказания не достигается. Основная часть населения воспринимает [штрафы] как обычную плату за проезд", - сказал Быков.

По его словам, водитель проезжает две камеры, они фиксируют нарушения, он со скидкой оплачивает штрафы, но если бы их сумма повышалась с каждым разом при фиксации нарушений правил дорожного движения, то этих нарушений стало было меньше. "Если бы водитель узнал, что на третий-четвертый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повторное нарушение, то восприятие было бы другое", - сказал замглавы ГИБДД. По его мнению, говорить в данном случае о справедливости закона не совсем корректно. "Надо говорить о профилактической роли наказаний - достигается она или нет", - отметил Быков.

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