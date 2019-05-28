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Северный Кавказ

Госпиталь на 300 мест построят во Владикавказе к 2021 году

Комплекс будет состоять из 30 строений медицинского и хозяйственного назначения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая. /ТАСС/. Военные строители приступили к возведению первой очереди комплекса зданий военного клинического госпиталя во Владикавказе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа, распространенном во вторник.

"Новый госпиталь, рассчитанный на 300 койко-мест, будет состоять из комплекса зданий из 30 строений медицинского и хозяйственного назначения", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в настоящее время военные строители приступили к заливке фундаментов первой очереди зданий, завершить строительство всего комплекса планируется к 2021 году.

В округе напомнили, что во Владикавказе дислоцированы штаб и несколько воинских частей 58-й общевойсковой армии.

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