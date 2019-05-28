ВЦИОМ: большинство россиян собираются провести летний отпуск дома или на даче

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство жителей России планируют провести предстоящий летний отпуск дома или на даче (70%). Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные во вторник на сайте центра.

Согласно материалам опроса, 44% и 26% респондентов проведут отдых дома и на даче соответственно. Отдыхать за границей собирается каждый 10-й опрошенный россиянин. По 9% участвовавших в опросе проведут отпуск в других регионах России и на Черноморском побережье Кавказа, а 6% - в Крыму. При этом число тех, кто собирается отдохнуть за границей, за год выросло на 6% (с 4% в 2018 году до 10% в 2019 году). Также увеличилось число россиян, которые за последние пять лет ездили на отдых в другие регионы страны - с 35% в 2016 году до 43% в 2019 году.

Основной причиной, по которой большинство респондентов (53%) остаются дома и никуда не едут, стало отсутствие денег. Еще 15% и 14% опрошенных заняты семейными делами и работой соответственно.

Большинство респондентов считают наиболее предпочтительным отдых за границей, причем данный показатель вырос с 21% в 2018 году до 39% в 2019 году, обойдя отдых в Крыму, занимавший лидирующие позиции в прошлом году (снизился с 37% в 2018 году до 31% в 2019 году). Вместе с тем Черноморское побережье Кавказа (26%) уже пять лет уступает по популярности полуострову.

Согласно опросу, средние затраты россиян на выездной отдых снизились на 2% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 43 тыс. 333 рубля из расчета на одного отдыхающего члена семьи.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены 22-23 мая 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.