Министерство культуры и ТАСС заключили соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министерство культуры России и информационное агентство ТАСС подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры. Торжественная церемония, в которой приняли участие глава министерства Владимир Мединский и генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, прошла во вторник в Музее Рерихов в павильоне № 13 на ВДНХ.

Целью соглашения является развитие сотрудничества по вопросам историко-культурного просвещения, популяризации историко-культурных ценностей и проектов в области культуры и искусства.

"Соглашение, которое мы заключаем сегодня с ТАСС, обеспечит культурному наследию, по крайней мере российскому, сохранность в том числе и в цифровом виде. Оно позволит нам оцифровать наши крупнейшие музейные проекты и поместить их в интерактивное пространство", - сказал Мединский.

По его словам, иногда бывает непросто попасть на "модные выставки лично, по крайней мере для представителей других регионов, а ключевой идеей нацпроекта "Культура" является именно обеспечение доступности культурных достижений для всех граждан России". Он отметил, что церемония неслучайно проходит в Музее Рерихов. "Поскольку мы понимаем, что основная культурологическая идея семьи Рерихов - идея сохранения культурных ценностей, созданных на протяжении тысячелетий труда наших предков", - пояснил министр.

"Спасибо большое за хорошие слова и за возможность реализовать этот проект, - обратился генеральный директор ТАСС к Мединскому. - За всю историю агентства ТАСС уделял культуре много времени и места и на новостных лентах, и в других форматах. Мы много об этом пишем, а в последнее время занимаемся не только наполнением новостной ленты, но и стараемся экспериментировать с форматами".

Михайлов напомнил о таких проектах ТАСС, как виртуальная экскурсия по выставке Ильи и Эмилии Кабаковых "В будущее возьмут не всех", прошедшей в Новой Третьяковке. "Мне кажется, это новое слово. А самое главное - выставка уже прошла, а в виртуальном пространстве ее можно посмотреть", - добавил он.