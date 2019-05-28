Власти Липецкой области окажут матпомощь жителю Липецка, пострадавшему в ДТП в Доминикане

ТАСС, 28 мая. Временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов распорядился оказать материальную помощь попавшему в больницу после ДТП в Доминиканской Республике липчанину Андрею Башлаеву. Об этом сообщила пресс-служба врио главы региона в своем официальном канале в Telegram.

В социальной сети Instagram на странице жительницы Липецка Дарьи Башлаевой во вторник появилось сообщение о том, что ее муж, липчанин, который занимается видео- и фотосъемкой, Андрей Башлаев, попал в ДТП в Доминиканской Республике. "Помогите, Андрей попал в аварию <...> Я тут одна на пятом месяце беременности", - написала Башлаева.

По ее данным, они находились в городе Пунта-Кане, после ДТП Андрея отвезли в больницу города Санто-Доминго. Страховки у них не оказалось, состояние липчанина оказалось критическим, а лечение очень дорогим. У женщины практически все деньги ушли на оплату услуг врачей, оказавшим ее супругу медицинскую помощь.

"По распоряжению Игоря Артамонова семье липчанина, пострадавшего в ДТП в Доминиканской Республике, окажут материальную помощь. Ситуация находится на контроле врио губернатора. Кроме того, помощь будет оказана и по организации связи с консульством РФ [в Доминиканской Республике]", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Липецкой области.