Число пожарных в Москве к 2021 году может достигнуть почти 5 тыс.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Численность пожарно-спасательных подразделений города Москвы планируют увеличить на 1948 человек к 2021 году. Сейчас в пожарно-спасательном центре в столице состоит около 3 тыс. человек, сообщил во вторник журналистам заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Андрей Иванов.

"К 2021 году мы должны ввести порядка 20 новых пожарных депо в Москве, средняя численность пожарно-спасательного подразделения - 88-90 человек, соответственно количество пожарных увеличится примерно на 1,9 тыс. человек", - сказал он, добавив, что сейчас около 3 тыс. человек работают в пожарно-спасательном центре.

Иванов уточнил, что до конца 2019 года планируется завершить строительство пожарных депо на территории городского округа Щербинка, в Киевском поселке, в поселке Восточный на территории городского округа Московский, а также на улице Академика Анохина.