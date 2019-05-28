Русская православная церковь готовится восстановить храм в Форт-Россе

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь намерена восстановить православный храм в США в Форт-Россе. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

"В ближайшее время... начнется восстановление храма в Форте Росс. Это знаковое место для русско-американских связей, первое место жительства русских миссионеров. По моей информации, сейчас речь идет о подготовке документов", - сказал он.

Форт-Росс - это русское поселение XIX века в Калифорнии, территория которого в наши дни превращена в музей и исторический национальный парк.

Новые храмы Русской православной церкви в Швеции и на Кипре могут быть введены в эксплуатацию в ближайшие два года, сообщил священник. "Освящение храма в Страсбурге стало знаковым для присутствия Русской православной церкви в Европе <…> Регулярное открытие храмов в Европе говорит о том, что церковь находится в центре религиозной повестки <…> Храмовое строительство в Европе будет продолжаться: в фазе активного строительства храм на Кипре в Лимасоле, строится храм в Швеции... в городе Вестерос <...> Думаю, в ближайший год-два мы будем видеть эти храмы", - сказал он.

Ранее в ходе визита в Страсбург Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что за последние 10 лет в России было возведено порядка 30 тыс. храмов.

Предстоятель Русской православной церкви прибыл с визитом во Францию в субботу, 25 мая. 26 мая он совершил чин Великого освящения храма Всех Святых в Страсбурге. Во время своей поездки патриарх Кирилл встретился с комиссаром по правам человека Совета Европы Дуньей Миятович и генсекретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом. Визит завершился 27 мая.