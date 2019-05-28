Госдума приняла проект о наделении СК полномочиями по организации судебной экспертизы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект, которым предлагается наделить Следственный комитет полномочиями по организации судебной экспертизы.

Согласно тексту документа, СК РФ "относится к федеральным государственным органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения в целях организации и производства судебной экспертизы, назначенной в соответствии с законодательством РФ. "Одновременно с этим на СК РФ возлагаются полномочия по организации производства судебных экспертиз... назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ, а также полномочия по обеспечению законности при осуществлении данного процессуального действия", - говорится в пояснительной записке.

В частности, речь идет о молекулярно-генетической, компьютерно-технической, видеотехнической, информационно-аналитической, строительно-технической, фоноскопической, лингвистической, финансово-аналитической, психофизиологической (с использованием полиграфа), почерковедческой, дактилоскопической, баллистической, портретной, трасологической, физико-химической, пожарно-технической, экологической, медико-криминалистической экспертизах, экспертизе холодного оружия и технико-криминалистической экспертизе документов.

В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается, что инициатива "не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета".

Закрепление существующей системы

Профильный думский комитет по безопасности и противодействию коррупции в своем заключении на законопроект отметил, что на момент образования Следственный комитет был единственным федеральным органом с функциями предварительного расследования, который не имел своей ведомственной системы экспертного обеспечения (экспертные учреждения действуют в МВД, ФСБ и ФТС России). При этом указом президента РФ от 2011 года, утвердившим положение о Следственном комитете, ему были предоставлены полномочия по осуществлению судебно-экспертной деятельности.

"В настоящее время в Следственном комитете сформирована ведомственная система экспертных подразделений общей численностью 664 эксперта с годовым производством более 30 тыс. наиболее сложных судебных экспертиз, - обратили внимание депутаты. - Таким образом, проект федерального закона законодательно регламентирует уже существующую в системе Следственного комитета деятельность по производству судебных экспертиз".