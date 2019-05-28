Путин назвал Музей русского зарубежья авторитетной площадкой для диалога соотечественников

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям торжественной церемонии открытия Музея русского зарубежья в Москве. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Создание этого уникального культурно-просветительского, образовательного и экспозиционного пространства - большое событие в общественной жизни нашей страны, важный и востребованный временем проект в сфере международного гуманитарного взаимодействия", - говорится в телеграмме. "Уверен, что столь масштабная, содержательная экспозиция будет интересна широкому кругу посетителей. И конечно, музей обязательно станет авторитетной диалоговой площадкой, послужит укреплению культурного, научного сотрудничества между нашими соотечественниками во всем мире", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что сотрудниками Дома русского зарубежья имени А. Солженицына, на базе которого открывается музей, была собрана впечатляющая коллекция архивных документов, картин, фотографий, посвященных Русскому миру и людям, которые "были вынуждены покинуть Россию, но сохранили с ней особую духовную связь и всегда чувствовали сопричастность к судьбе Родины".

Открытие Музея русского зарубежья состоялось 28 мая в Доме русского зарубежья имени А. Солженицына. Постоянная экспозиция музея "Русское зарубежье. Пути и судьбы" - это первый в России музейный проект, посвященный истории русской эмиграции и богатейшему культурному наследию наших соотечественников за рубежом.