Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах. Прогнозировать шквалы и смерчи можно только ближе к их возникновению, а подобные погодные явления на территории России достаточно редки, сообщил журналистам во вторник глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

"Шквалы, смерчи прогнозировать за неделю - дело неблагодарное, потому что это короткоживущие явления, прогнозировать их появление можно только ближе к делу. <…> Говорить сейчас, что начнутся смерчи через неделю или десять дней, наверно, рановато", - сказал Киктев.

Он подчеркнул, что на территории России это явление достаточно редкое, в отличие, например, от территории США.

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов сообщил агентству "Москва", что жаркая погода, которая ожидается в столице в конце мая, может спровоцировать появление смерчей, торнадо или шквалов.