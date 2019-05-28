Медведев посетил подмосковный центр управления регионом

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 28 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во вторник ознакомился с работой центра управления регионом в правительстве Московской области. О деятельности центра, который работает с 29 декабря 2018 года, ему рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В центре с помощью информационных систем в круглосуточном режиме производится сбор и анализ данных из всех сфер жизни региона. Вся информация распределяется на 11 профильных блоков: здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети. Работа центра предусматривает три этапа: создание карты проблем, оперативное доведение проблемы до ответственного исполнителя и установление сроков выполнения задачи, предотвращение аналогичных проблем в будущем.

С помощью интерактивной панели Воробьев продемонстрировал Медведеву, как изменился механизм работы с обращениями граждан. В качестве примера он показал работу с блоками "Здоровье" и "Строительство". Глава правительства поинтересовался, какие самые актуальные обращения в этих сферах и какую информацию сможет получить каждый обратившийся. В части контроля за сферой строительства Медведев также отметил, в частности, что наличие видеокамер на строящихся объектах для наблюдения за ходом работ в режиме реального времени было бы полезно для граждан.

"Лет десять назад никто такое не сделал бы, потому что таких возможностей и ресурсов таких не было... Впечатляет!" - оценил премьер работу центра в целом.

Всего в центре работают 122 сотрудника из 30 отраслевых ведомств и министерств. Они получают информацию от портала "Добродел" и системы "Инцидент", "горячих линий" губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем. Около 70% проблем решаются в оперативном режиме, остальные 30% представляют собой более ресурсоемкие жалобы или предложения, например, о строительстве объекта или улучшении инфраструктуры. По таким ситуациям с помощью портала "Добродел" проводится голосование.