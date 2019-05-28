Правкомиссия одобрила закрепление обязанности СМИ и операторов передавать оповещения о ЧС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правительственная комиссия одобрила законопроект, закрепляющий обязанность СМИ и операторов связи передавать по обращению органов власти оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства РФ.

"Предлагается закрепить обязанность операторов связи и редакций средств массовой информации обеспечивать передачу сигналов оповещения по обращению федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в зависимости от территории, на которой оказываются услуги связи, или, соответственно, от территории распространения средств массовой информации. При этом ранее установленный законодательно принцип безвозмездности передачи сигналов оповещения законопроектом сохраняется", - говорится в сообщении.

Речь идет об одобрении комиссией кабмина по законопроектной деятельности проекта закона об определении полномочий правительства России при решении вопросов, связанных с оповещением населения о чрезвычайных ситуациях. В пресс-релизе отмечается, что в настоящее время порядок взаимодействия всех субъектов, участвующих в обеспечении оповещения или передаче экстренной информации, - органов власти разного уровня, операторов связи и СМИ, - нормативно не закреплен. "Законопроектом предлагается наделить правительство России полномочием определять порядок взаимодействия органов власти с операторами связи и с редакциями СМИ", - сообщается на сайте кабмина.

Теперь законопроект будет рассмотрен на заседании правительства и, в случае его одобрения, внесен в Госдуму.