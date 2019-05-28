Госдума приняла в первом чтении проект о реестре лиц, лишенных родительских прав

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник поддержала в первом чтении правительственный законопроект о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями.

На сегодня лица, лишенные родительских прав или ограниченные в них решением суда, а также отстраненные от обязанностей недобросовестные опекуны и попечители не могут снова усыновить или взять под опеку ребенка. Тем не менее, отмечают в кабмине, такие случаи до сих пор выявляются из-за отсутствия налаженного обмена информацией между компетентными органами и естественного старения и разрушения со временем бумажных документов с решениями об отмене опеки или попечительства. Для решения этой проблемы и предлагается создать реестр лиц, лишенных родительских прав.

"Законопроектом устанавливаются перечень персональных данных лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями по указанным основаниям, сроки внесения информации о них в банк данных, а также основания прекращения учета", - говорится в пояснительной записке. Также документом уточняется порядок межведомственного обмена информацией о таких лицах. Кроме того, им расширяется перечень информации, содержащейся в банке данных в анкете ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Как пояснил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, инициатива призвана предотвратить ситуации, когда решением суда люди были лишены родительских прав, но "вдруг пытаются выступить в роли усыновителей или опекунов и попечителей, чтобы таким образом заработать деньги". "Разумеется, такой реестр должен быть составлен, эти люди не должны претендовать на то, чтобы получать соответствующую помощь", - считает депутат.