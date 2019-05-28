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Голодец заявила, что стратегию развития туризма до 2035 года доработают к 10 июня

В частности, эта стратегия предусматривает решение проблем с нехваткой качественных специалистов в отрасли туризма

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Стратегия развития туризма до 2035 года будет доработана и представлена к 10 июня. Об этом заявила журналистам во вторник вице-премьер Ольга Голодец.

"К 10 числу [июня] коллеги договорились доработать стратегию в соответствии с замечаниями, которые сделали участники группы", - сказала Голодец журналистам после заседания координационного совета по развитию туризма в России, которое прошло в Музее кино на ВДНХ. Отвечая на уточняющий вопрос, вице-премьер сказала, что стратегию планируется представить к этому же числу.

Стратегия предусматривает решение проблем с нехваткой качественных специалистов в туристической отрасли, а также с распространением информации о туристических возможностях РФ внутри страны и за рубежом. Планируется выработать меры по налоговому стимулированию и упрощению визового режима.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаРоссия
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