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Нападение на школу в Саратовской области

Кузнецова после ЧП в Вольске призвала родителей помочь детям снизить стресс от экзаменов

Детский омбудсмен обратилась в региональную прокуратуру и СК для выяснения причин и обстоятельств инцидента
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в связи с инцидентом в Вольске (Саратовская область), где семиклассник ударил топором девочку, призвала родителей быть особенно внимательными к детям в стрессовый период экзаменов.

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"Сейчас во многих образовательных учреждениях идет период экзаменов, это особенно напряженное время. И взрослым нужно быть предельно внимательными, приложить все усилия, чтобы помочь детям, максимально снизить стрессовость ситуации", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.

По словам детского омбудсмена, она находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области, которая разбирается в причинах ЧП. Кузнецова также обратилась в региональную прокуратуру и Следственный комитет для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

Во вторник ученик седьмого класса напал с топором на ученицу средней школы №4 Вольска, он задержан. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что подросток состоит на учете психиатра и обучался на дому, в этот день пришел в школу на экзамен для перевода в следующий класс. Пострадавшая 2007 года рождения госпитализирована с травмой головы, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил проверить систему воспитания и профилактики правонарушений несовершеннолетних в Вольске, а также в недельный срок провести массовую проверку средних образовательных учреждений вплоть до поселковых школ.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаСаратовская областьНападение на школу в Саратовской области
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