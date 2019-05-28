Кузнецова после ЧП в Вольске призвала родителей помочь детям снизить стресс от экзаменов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в связи с инцидентом в Вольске (Саратовская область), где семиклассник ударил топором девочку, призвала родителей быть особенно внимательными к детям в стрессовый период экзаменов.

"Сейчас во многих образовательных учреждениях идет период экзаменов, это особенно напряженное время. И взрослым нужно быть предельно внимательными, приложить все усилия, чтобы помочь детям, максимально снизить стрессовость ситуации", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.

По словам детского омбудсмена, она находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области, которая разбирается в причинах ЧП. Кузнецова также обратилась в региональную прокуратуру и Следственный комитет для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

Во вторник ученик седьмого класса напал с топором на ученицу средней школы №4 Вольска, он задержан. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что подросток состоит на учете психиатра и обучался на дому, в этот день пришел в школу на экзамен для перевода в следующий класс. Пострадавшая 2007 года рождения госпитализирована с травмой головы, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил проверить систему воспитания и профилактики правонарушений несовершеннолетних в Вольске, а также в недельный срок провести массовую проверку средних образовательных учреждений вплоть до поселковых школ.