В Минпросвещения заявили, что новые образовательные стандарты помогут развитию ЗОЖ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Новые федеральные государственные образовательные стандарты, принятие которых ожидается осенью 2019 года, должны усилить содержательную часть школьной программы, в том числе они будут способствовать развитию здорового образа жизни учащихся. Об этом во вторник ТАСС сообщил представитель пресс-службы Минпросвещения.

"Новые ФГОС позволят усилить содержательные компоненты школьной программы, нацеленные в том числе на развитие здорового образа жизни, неприятие вредных привычек. Изменения затронут преподавание предметных областей, уже содержащихся в школьной программе, и не приведут к усилению нагрузки на учащихся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Минздравом России и Минпросвещения России разработан совместный план по сбережению здоровья учащихся как дошкольного, так и школьного возраста, который затрагивает деятельность профессиональных образовательных организаций, детских спортивных клубов, общественных объединений.

"Программы, нацеленные на формирование здорового образа жизни, - неизменная составляющая образовательного процесса, которая была, остается и, безусловно, будет присутствовать в школьной программе. В настоящее время ведется масштабная работа по обновлению содержания школьных программ, существенная часть которой заложена в новых проектах федеральных государственных образовательных стандартов", - отметил представитель пресс-службы, добавив, что данная работа опирается на тесное взаимодействие Минпросвещения России и Минздрава России.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью газете "Известия" сообщила, что образовательно-воспитательные программы для детей четырех возрастных групп, направленные на формирование здорового образа жизни, могут появиться в российских школах уже в 2020 году.

Проекты обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования с конца марта и до середины мая были опубликованы для общественного и профессионального обсуждения на сайте www.preobra.ru. Участие в их разработке приняли крупнейшие педагогические вузы. ФГОС разработаны с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся и необходимости предотвращения их перегрузки. Уточнено минимальное и максимальное количество часов, необходимых для полноценной реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. Также новые требования сохраняют фундаментальный характер образования.