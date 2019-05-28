Итальянские педиатры определили, в каком возрасте детям лучше начинать заниматься спортом

РИМ, 28 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Занятия спортом крайне полезны для физического развития любого ребенка, однако нужно учитывать возраст, с которого детям лучше начинать ту или иную спортивную активность. Такая рекомендация содержится в руководстве Итальянского союза педиатров, которые определили, когда предпочтительнее приступать к занятиям спортом.

"Физическая активность в детском возрасте создает важную базу для предотвращения в дальнейшем таких заболеваний, как сердечно-сосудистая недостаточность, ожирение, диабет, заболевания дыхательных путей, астмы и прочие", - сказал президент Союза Альберто Виллани. Но чтобы гарантировать гармоничное развитие и здоровье ребенка, нужно, по его мнению, следовать простым рекомендациям.

Так, плаванием можно заниматься с раннего возраста. Уже в три года ребенок задействует всю свою мышечную массу, при этом не рискует получить серьезные травмы. С пяти лет можно отдавать ребенка на гимнастику и ритмику. Однако тренировки должны быть щадящими. Приступать к настоящей спортивной подготовке следует не ранее восьми лет.

Футбол рекомендуется практиковать не раньше чем с шести лет, тогда как ставить ребенка на лыжи можно начинать в четыре года. Регби - спорт поздний, к нему не рекомендуется обращаться раньше 12-летнего возраста. С шести-семи лет полезно заниматься боевыми искусствами, которые помимо физического развития позволяют улучшить координацию и освоить технику дыхания. Теннис и фехтование рекомендуются с семи-восьми лет, эти виды спорта позволяют исправить, например, искривление позвоночника. Заниматься баскетболом и волейболом, которые требуют определенного развития моторики, лучше начинать в 10-11 лет.

"В раннем возрасте - четырех-пяти лет - нужно отдавать предпочтения тем видам спорта, которые помогают ребенку лучше познать собственное тело и физические возможности, с семи-восьми лет можно начинать заниматься профессионально", - указал Виллани, добавив, что командные виды спорта учат детей дисциплине и работе в коллективе.