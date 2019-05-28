Более 2,5 тыс. жителей Нижегородской области обратились к медикам "поездов здоровья"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая. /ТАСС/. Медики "поездов здоровья", на которых специалисты обследуют жителей отдаленных районов Нижегородской области, приняли более 2,5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Поезда здоровья" уже посетили 20 населенных пунктов в семи районах Нижегородской области. Было обследовано почти 2700 пациентов, проведено 4800 консультаций и 2800 обследований", - сказал Никитин.

По его словам, наиболее востребованы у населения консультации офтальмолога, невролога и кардиолога. Два "поезда здоровья" "Северный и "Южный" курсируют с середины апреля, они были запущены благодаря программе "Доступная медицина".

"В этом году нашей задачей было охватить такой диагностикой как можно больше людей из отдаленных населенных пунктов. Это стало возможным во многом благодаря грамотно выстроенной логистике", - отметил Никитин.

"Северный" поезд закончил работу в Чкаловском, Балахнинском, Володарском районах и Дзержинске. Специалисты мобильных лечебно-диагностических лабораторий приняли 1333 человека. "Южный" поезд посетил Арзамасский, Дивеевский, Ардатовский и Вознесенский районы. Медиками было принято 1361 человек.

В 2018 году специалистами "поездов здоровья" было обследовано около 28 тыс. пациентов. Удалось выявить более 7 тыс. заболеваний, в том числе почти 300 случаев подозрений на злокачественные новообразования.