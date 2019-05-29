Выжить на дистанции. Как подготовиться к марафону

Бег и спортивная ходьба — самые популярные виды спорта у тренирующихся россиян. В интернете можно найти множество статей о том, почему бег полезен для здоровья, как он "волшебно" влияет на мозг и продлевает жизнь. Причина популярности еще и в том, что начать заниматься просто, не нужно больших затрат, да и возможностей подтвердить результат предостаточно. С апреля по октябрь только в Москве проводятся десятки забегов на различные дистанции. Основной из них — Московский марафон — проходит в сентябре. В прошлом году на него зарегистрировались более 30 тыс. участников, а годом ранее в забеге участвовали почти 20,8 тыс. человек, больше трети из них — на марафонской дистанции. В начале мая 2019 года Казанский марафон привлек более 25 тыс. участников.
Однако популярность бега имеет и обратную сторону: чуть ли не каждый большой забег сопровождается сообщениями о смерти кого-то из бегунов. Так, 20 мая умерла 22-летняя участница марафона в американском Кливленде. 19 мая скончался 51-летний мужчина, бежавший Московский полумарафон. 6 мая во время прохождения дистанции Казанского марафона от сердечного приступа умер 38-летний мужчина. В октябре прошлого года скончался 29-летний участник Лондонского марафона.
Тренеры и врачи предупреждают: марафон — серьезное испытание для организма, поэтому перед стартом нужно быть абсолютно уверенным в состоянии здоровья и готовности к нагрузкам.
Начать подготовку заранее
Если человек ранее не занимался или бегал немного, готовиться к марафону нужно года за два-три, считает заслуженный тренер по легкой атлетике Сергей Епишин.
"Люди думают, что можно просто захотеть и пробежать марафон. Это модно стало, но опасно. Меня этот бум беспокоит: люди тратят деньги и при этом гробят свое здоровье", — говорит он.
Пройти медицинское обследование
Перед тем как начать тренировки, нужно пройти медосмотр — измерить артериальное давление, сделать электрокардиограмму (под нагрузкой), также врач может посоветовать УЗИ сердца, анализы крови и мочи. Обследование можно пройти в поликлинике, в кабинете спортивной медицины или врачебно-физкультурных диспансерах.
Медицинская справка все равно потребуется для допуска к участию в соревнованиях, но обследование нужно пройти в самом начале пути: вдруг выяснится, что у человека заболевание сердечно-сосудистой системы и физические нагрузки противопоказаны. Если все в порядке, можно начать тренировки.
Попытку бежать без врачебного допуска спортивный врач Юрий Васильков называет хулиганством. "Попытка "так просто" пробежать полумарафон чревата большими последствиями. Вплоть до летального исхода", — предупреждает он.
Тренировки, по его словам, и далее должны проходить под медицинским контролем: хотя бы раз в полгода надо проходить углубленное обследование у спортивных врачей. Это позволит контролировать состояние здоровья и видеть, как организм реагирует. Кроме того, нужно обращаться к докторам, если после увеличения нагрузки бегун почувствовал недомогание.
Постепенность и баланс
Для начала нужно научиться просто бегать, следя за тем, чтобы пульс не превышал 160–170 ударов в минуту. Епишин говорит, что необязательно покупать дорогие гаджеты, можно просто периодически останавливаться, класть руку на пульс и считать. Он советует тренироваться два-три раза в неделю. Кроме того, нужно добавить еще одну тренировку в неделю в зале для укрепления опорно-двигательного аппарата, так как бег — это большая ударная нагрузка на ноги. "Слабый человек марафон не пробежит", — говорит он.
Увеличивать нагрузки нужно постепенно. Допустим, вы поставили цель пробежать 10 км за час (то есть километр за 6 минут) в режиме комфортного бега и в какой-то момент ее достигли. Теперь есть два пути: добиться на той же дистанции скорости в 5 минут 30 секунд за километр; увеличить дистанцию и работать над восстановлением снизившейся скорости. И так — шаг за шагом.
Начать участие в соревнованиях можно с забегов на короткие дистанции. Например, есть забеги на 3 км. "Пробежал в компании хорошей, посмотрел, как это. Получил пользу и тренировочный опыт. Затем можно переходить к забегам на 10 км. Когда уже это станет обыденной соревновательной нагрузкой, поднимайте выше — 15 км, полумарафоны. А когда пробежал полумарафон, уже можно думать и о марафоне", — советует Епишин. Он напоминает, что профессиональные марафонцы — это, как правило, люди уже за 30, имеющие 10–15-летний опыт тренировок.
Диета и привычки
До того как бегун достигнет уровня полумарафона, менять режим питания не имеет смысла, считает Епишин. Просто не нужно злоупотреблять тяжелой пищей, хотя перед бегом стоит отказаться от жирного. "Вся эта диетология и добавки — удел профессиональных спортсменов", — говорит он. Режим питья во время бега подбирается индивидуально.
Бегунам желательно отказаться от курения, так как с "забитыми" легкими нагрузку переносить тяжело. Обычно люди, которые начинают бегать на длинные дистанции, сами быстро бросают курить. Также не стоит злоупотреблять алкоголем, хотя не возбраняется изредка выпивать в умеренных дозах. За пару недель до целевого забега рекомендуется отказаться от алкоголя.
Экипировка
Одежда должна быть легкой, сшитой из дышащих тканей. Епишин говорит, что для бегунов есть костюмы, передняя часть которых сделана из плотной, ветрозащитной ткани, а задняя — из легкого трикотажа. Это не дает телу остывать при холодном ветре и при этом поддерживает теплобаланс.
К выбору обуви нужно подойти более ответственно. Кроссовки должны сидеть по ноге, быть легкими и комфортными. Носки — без швов. Нужно следить и за гигиеной ног, так как натоптыши и длинные ногти могут доставить неудобства во время бега.
На дистанции
Во время бега нужно внимательно прислушиваться к своему состоянию. По словам Юрия Василькова, на самочувствие могут повлиять как перенесенная недавно простуда, так и просто плохое настроение. Самые распространенные последствия марафонов — подвернутая стопа, солнечный удар, потеря сознания.
Признаки того, что что-то не так: одышка, стесненное дыхание, плохая постановка стопы, отсутствие силы в ногах, утомление, боль в голове и животе, "поплыло перед глазами". "Может быть все что угодно. Не надо бежать сломя голову, надо думать о том, как достичь финишной черты в добром здравии. Поэтому если человек почувствовал себя отвратительно, он должен прервать бег, понять, что произошло. Потом можно начать подготовку к следующему марафону, он никуда не денется", — говорит Васильков.
Ася Сафиуллина