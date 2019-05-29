Выжить на дистанции. Как подготовиться к марафону

Марафонские забеги с каждым годом привлекают все больше участников, что вызывает тревогу у тренеров и врачей. Для неподготовленных людей такие соревнования представляют серьезную опасность

Бег и спортивная ходьба — самые популярные виды спорта у тренирующихся россиян. В интернете можно найти множество статей о том, почему бег полезен для здоровья, как он "волшебно" влияет на мозг и продлевает жизнь. Причина популярности еще и в том, что начать заниматься просто, не нужно больших затрат, да и возможностей подтвердить результат предостаточно. С апреля по октябрь только в Москве проводятся десятки забегов на различные дистанции. Основной из них — Московский марафон — проходит в сентябре. В прошлом году на него зарегистрировались более 30 тыс. участников, а годом ранее в забеге участвовали почти 20,8 тыс. человек, больше трети из них — на марафонской дистанции. В начале мая 2019 года Казанский марафон привлек более 25 тыс. участников. Однако популярность бега имеет и обратную сторону: чуть ли не каждый большой забег сопровождается сообщениями о смерти кого-то из бегунов. Так, 20 мая умерла 22-летняя участница марафона в американском Кливленде. 19 мая скончался 51-летний мужчина, бежавший Московский полумарафон. 6 мая во время прохождения дистанции Казанского марафона от сердечного приступа умер 38-летний мужчина. В октябре прошлого года скончался 29-летний участник Лондонского марафона. Тренеры и врачи предупреждают: марафон — серьезное испытание для организма, поэтому перед стартом нужно быть абсолютно уверенным в состоянии здоровья и готовности к нагрузкам. Начать подготовку заранее Если человек ранее не занимался или бегал немного, готовиться к марафону нужно года за два-три, считает заслуженный тренер по легкой атлетике Сергей Епишин. "Люди думают, что можно просто захотеть и пробежать марафон. Это модно стало, но опасно. Меня этот бум беспокоит: люди тратят деньги и при этом гробят свое здоровье", — говорит он. Пройти медицинское обследование Перед тем как начать тренировки, нужно пройти медосмотр — измерить артериальное давление, сделать электрокардиограмму (под нагрузкой), также врач может посоветовать УЗИ сердца, анализы крови и мочи. Обследование можно пройти в поликлинике, в кабинете спортивной медицины или врачебно-физкультурных диспансерах.

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Медицинская справка все равно потребуется для допуска к участию в соревнованиях, но обследование нужно пройти в самом начале пути: вдруг выяснится, что у человека заболевание сердечно-сосудистой системы и физические нагрузки противопоказаны. Если все в порядке, можно начать тренировки. Попытку бежать без врачебного допуска спортивный врач Юрий Васильков называет хулиганством. "Попытка "так просто" пробежать полумарафон чревата большими последствиями. Вплоть до летального исхода", — предупреждает он. Тренировки, по его словам, и далее должны проходить под медицинским контролем: хотя бы раз в полгода надо проходить углубленное обследование у спортивных врачей. Это позволит контролировать состояние здоровья и видеть, как организм реагирует. Кроме того, нужно обращаться к докторам, если после увеличения нагрузки бегун почувствовал недомогание. Постепенность и баланс Для начала нужно научиться просто бегать, следя за тем, чтобы пульс не превышал 160–170 ударов в минуту. Епишин говорит, что необязательно покупать дорогие гаджеты, можно просто периодически останавливаться, класть руку на пульс и считать. Он советует тренироваться два-три раза в неделю. Кроме того, нужно добавить еще одну тренировку в неделю в зале для укрепления опорно-двигательного аппарата, так как бег — это большая ударная нагрузка на ноги. "Слабый человек марафон не пробежит", — говорит он. Увеличивать нагрузки нужно постепенно. Допустим, вы поставили цель пробежать 10 км за час (то есть километр за 6 минут) в режиме комфортного бега и в какой-то момент ее достигли. Теперь есть два пути: добиться на той же дистанции скорости в 5 минут 30 секунд за километр; увеличить дистанцию и работать над восстановлением снизившейся скорости. И так — шаг за шагом. Начать участие в соревнованиях можно с забегов на короткие дистанции. Например, есть забеги на 3 км. "Пробежал в компании хорошей, посмотрел, как это. Получил пользу и тренировочный опыт. Затем можно переходить к забегам на 10 км. Когда уже это станет обыденной соревновательной нагрузкой, поднимайте выше — 15 км, полумарафоны. А когда пробежал полумарафон, уже можно думать и о марафоне", — советует Епишин. Он напоминает, что профессиональные марафонцы — это, как правило, люди уже за 30, имеющие 10–15-летний опыт тренировок. Диета и привычки

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