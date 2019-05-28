Жалобы пензенских врачей скорой помощи на зарплату изучит специальная комиссия

ПЕНЗА, 28 мая. /ТАСС/. Рабочую группу создадут для урегулирования ситуации на станции скорой помощи в Пензенской области и решения вопросов, обозначенных в обращении к губернатору врачами "скорой", которые выражали недовольство низкими зарплатами. Об этом сообщается во вторник на сайте областного правительства.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал ранее сообщил ТАСС, что сотрудники скорой помощи в Пензе 27 мая выразили недовольство низкими зарплатами и недоукомплектованностью бригад. В обращении сотрудников, направленном губернатору, главврачу станции скорой помощи и в Минздрав региона, говорится, что средний медперсонал получает в месяц 16-17 тыс. рублей, из-за чего сотрудники вынуждены работать на полторы-две ставки. Также в обращении обозначена проблема неукомплектованности бригад скорой помощи.

"По поручению губернатора будет создана рабочая группа для урегулирования ситуации на областной станции скорой помощи. В ее состав войдут представители медицинской общественности, Минздрава и правительства Пензенской области, а также трудового коллектива учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.

По словам губернатора области Ивана Белозерцева, рабочая группа проанализирует вопросы, обозначенные в обращении. "Мы должны разобраться в ситуации, понять, где и какие есть проблемы, почему они возникли, и какое решение у них есть. Необходимо полноценно проанализировать вопросы, которые задал нам в обращении областной профсоюз работников здравоохранения и ряд сотрудников станции. Эта работа будет максимально открыта", - цитирует пресс-служба Белозерцева.

Ранее в областном Минздраве заявили, что средняя зарплата фельдшеров и медсестер скорой помощи в Пензе с начала года составила 29,4 тыс. рублей, что почти вдвое выше, чем указано в обращении губернатору. Зарплата врачей превышает 50 тыс. рублей.

Накануне Минздрав Пензенской области не подтвердил информацию о проведении сотрудниками областной станции скорой помощи в Пензе "итальянской забастовки" из-за низких зарплат. Станция скорой помощи работает в обычном режиме.