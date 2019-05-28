Дельфинарий в Севастополе возобновил работу после пожара

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Дельфинарий в Севастополе, на территории которого 25 мая произошел пожар, возобновил работу, сообщили ТАСС в дельфинарии.

"С сегодняшнего дня работаем по графику", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в дельфинарии, основные площади не пострадали. Повреждены подсобные помещения. Дельфины сейчас находятся в уличном бассейне и пока будут оставаться там.

Площадь возгорания составила 110 кв. м, горели смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария. Погибших и пострадавших нет.