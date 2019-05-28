Ученые казанского вуза разработают учебную программу для дошкольников с аутизмом

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) займутся созданием методики коррекции аутизма для дошкольников. Исследовательский проект получил статус федеральной инновационной площадки, сообщил во вторник ТАСС представитель пресс-службы Министерства науки и высшего образования РФ.

"Исследователи Казанского федерального университета разрабатывают и реализуют адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с расстройством аутистического спектра (РАС)", - отметили в пресс-службе.

Базами для проведения исследования выступили три казанских детсада, где работают группы для дошкольников с РАС. Команда специалистов разрабатывает специальный диагностический инструментарий для раннего выявления у детей трудностей социализации и прогнозирования - насколько успешно будет протекать их интеграция в общество.

Кроме того, по словам представителя пресс-службы, ведется работа по созданию единой ресурсной базы современных технологий и методов диагностики и коррекции, модели комплексного сопровождения детей с РАС.

"Применяться созданная и апробированная модель обучения и социализации дошкольников с расстройством аутистического спектра будет и в детском саду КФУ. Он станет одним из центров, который будет генерировать лучшие в стране практики по работе с дошкольниками, у которых обнаружено РАС", - отметил он.

Результаты, полученные исследователями КФУ, станут одной из тем обсуждения в рамках международного форума "Развитие профессиональных компетенций учителя: основные проблемы и ценности". Мероприятие начнется 29 мая в Казани и примет исследователей 215 университетов из России, США, Швеции, Германии, Канады, Китая, Израиля, Уганды и других стран.