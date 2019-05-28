Эксперты предложили передать установление инвалидности в ведение Минздрава

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Некоторые функции медико-социальной экспертизы, в том числе установление инвалидности, профилактику, а также реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья можно передать в систему здравоохранения для их удобства. Такое мнение высказали во вторник эксперты на презентации доклада "Люди с ограниченными возможностями здоровья в XXI веке: новые возможности и перспективы".

"Конечно, некоторые функции медико-социальной экспертизы надо передать в систему здравоохранения. Кстати говоря, я хотел обратить внимание, что президент в своем послании дал поручение сделать базу данных по медико-социальной экспертизе в рамках системы здравоохранения", - сказал профессор НИУ ВШЭ Евгений Готмахер.

Он полагает, что такие преобразования будут удобны для людей, у которых есть проблемы со здоровьем.

Готмахер также предложил переходить на систему непрерывного образования в медико-социальной экспертизе. "Кадровый состав системы, к сожалению, недостаточен. В составе национального проекта "Здравоохранение" возможно это непрерывное профессиональное образование. И там как раз должен быть федеральный проект, который посвящен инвалидности, начиная с профилактики и организации реабилитации инвалидов", - сказал Гонтмахер.

Заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Олег Рысев в целом поддержал эту идею, но выразил некоторые опасения. "Если мы функции определения инвалидности передаем Минздраву, то, соответственно, там будет некому разрабатывать программу социальной и профессиональной реабилитации, потому что они в этом не специалисты",- сказал он.

По данным Минтруда в РФ, общая численность инвалидов в России составляет 12,1 млн. человек, в том числе детей-инвалидов - 655 тыс. человек.