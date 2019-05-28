В Минтруде считают, что полномочия проведения МСЭ не требуют пересмотра

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Полномочия по организации медицинской помощи населению, а также по проведению медико-социальной экспертизы (МСЭ) не требуют пересмотра, в настоящее время они распределены между Минтрудом, Минздравом и Минпросвещения, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Ранее Комитет гражданских инициатив представил доклад "Люди с ограниченными возможностями в XXI веке: новые возможности и перспективы". Эксперты КГИ считают, что необходимо передать МСЭ из ведения Минтруда в ведение системы здравоохранения, на ее базе создать научно-практический центр по медико-социальной экспертизе и реабилитации инвалидов, функции по установлению инвалидности отдать врачебным комиссиям.

"Полномочия по организации медицинской помощи населению, в том числе инвалидам, медицинской, социальной и профессиональной реабилитации или абилитации, а также по проведению МСЭ сбалансированно распределены между Минтрудом России, Минздравом России, Минпросвещения России и не требуют пересмотра", - сообщили в министерстве.

В Минтруде отметили, что функции медицинских организаций и учреждений МСЭ четко разграничены действующим законодательством и не дублируют друг друга, а дополняют. "Состав специалистов формируется из врачей по медико-социальной экспертизе, психологов, специалистов по реабилитации. Обязательным условием формирования состава бюро является наличие не менее одного врача по медико-социальной экспертизе. При этом решение о признании гражданина инвалидом выносится коллегиально: принимается простым большинством голосов специалистов, проводивших медико-социальную экспертизу, на основе обсуждения результатов его медико-социальной экспертизы", - сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что в настоящее время медико-социальная экспертиза проводится специалистами бюро, в экспертный состав которого входят не менее трех специалистов.