Племянница Скрипаля отказалась от идеи поехать в Великобританию

Виктория Скрипаль проживает в Ярославле с матерью Сергея Скрипаля Еленой. Власти Великобритании неоднократно отказывали Виктории в выдаче визы.

"А смысл мне ехать в Великобританию? Изначально целью было поехать в госпиталь, посмотреть их [Юлии и Сергея Скрипалей] состояние здоровья. Сейчас они находятся ни в доме в Солсбери, ни в госпитале. Пока я не буду точно знать их адрес, где они находятся, я не буду подавать на визу", - сказала Виктория ТАСС во вторник.

Как сообщалось ранее, Сергей Скрипаль дважды звонил своей племяннице этой весной - в апреле и в мае. Это были его первые звонки родственникам после инцидента в Солсбери в 2018 году. В апреле Скрипалю удалось поговорить с племянницей, в мае он оставил ей сообщение на автоответчик. По словам Виктории, Скрипаль не сообщил ей своего точного местонахождения, но сказал, что его перевозят с места на место.

"Жив, здоров, звонил с разных номеров. Он сразу сказал - номер не его, ему дают позвонить. Он и первый раз, и второй раз говорил, что у него все хорошо, у Юли тоже, только вот эта трахеостома - тяжело говорить, с хрипотцой говорил", - добавила Виктория. Как сообщалось ранее, она передала в Следственный комитет записи звонков дяди.