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Павел Лунгин находится в больнице на плановом обследовании

Режиссер заявил, что его выпишут 29 мая
Павел Лунгин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Павел Лунгин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Павел Лунгин проходит плановое обследование в одной из московских больниц. Об этом режиссер сообщил ТАСС.

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Ранее Telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что Лунгин попал в реанимацию из-за проблем с сердцем и "находится в тяжелом состоянии".

"Со мной все в порядке, я в больнице, но это плановое обследование, завтра уже выписывают, - сказал он. - Пусть никто не волнуется, никаких проблем нет".

Лунгин - режиссер, сценарист и продюсер, народный артист России. С 2004 года - художественный руководитель и продюсер собственной студии, занимающейся производством полнометражных художественных, телевизионных и документальных фильмов. Его наиболее известные работы - "Такси-блюз" (1990 год), "Остров" (2006 год), "Царь" (2009 год), "Братство" (2019).

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