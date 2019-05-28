Павел Лунгин находится в больнице на плановом обследовании

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Павел Лунгин проходит плановое обследование в одной из московских больниц. Об этом режиссер сообщил ТАСС.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что Лунгин попал в реанимацию из-за проблем с сердцем и "находится в тяжелом состоянии".

"Со мной все в порядке, я в больнице, но это плановое обследование, завтра уже выписывают, - сказал он. - Пусть никто не волнуется, никаких проблем нет".

Лунгин - режиссер, сценарист и продюсер, народный артист России. С 2004 года - художественный руководитель и продюсер собственной студии, занимающейся производством полнометражных художественных, телевизионных и документальных фильмов. Его наиболее известные работы - "Такси-блюз" (1990 год), "Остров" (2006 год), "Царь" (2009 год), "Братство" (2019).