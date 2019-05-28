Эксперт: инцидент в Косове показал, как легко развязать новый конфликт на Балканах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Вторжение косовского спецназа в сербские анклавы на севере края, в ходе которого пострадал гражданин РФ, являющийся сотрудником ООН, показало, что новый вооруженный конфликт на Балканах развязать очень легко. Такое мнение в беседе с ТАСС во вторник выразил заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД РФ Дмитрий Данилов.

"Ситуация в Косове в связи с инцидентом во вторник носит очень взрывоопасный характер, - сказал он. - Изначально никто и никогда не говорил, что конфликт на Балканах урегулирован окончательно. По-прежнему сталкиваются политические интересы, также давит опыт новейшей истории, а внутренняя политика балканских государств во многом не учитывает интересы соседей".

Эксперт добавил, что риски эскалации конфликта в будущем возрастают на фоне планов Косова создать свои собственные вооруженные силы вместо сил безопасности. При этом, заметил он, эти намерения не встретили отпора со стороны западных стран, наоборот, реакция была, скорее, благожелательная, в лучшем случае невнятная.

"В таких ситуациях сторонам иногда кажется, что легче развязать конфликт, чтобы через конфликт найти выход из более серьезного и запутанного клубка проблем. На самом деле произойти может все что угодно и вплоть до применения вооруженных сил", - резюмировал Данилов.

В то же время, отметил аналитик, Москва может использовать инцидент, в ходе которого пострадал гражданин РФ Михаил Краснощеков, чтобы продемонстрировать западным партнерам, что Косово не может в полной мере обеспечить соблюдение международно-правовых норм. "Работа России будет призвана продемонстрировать, что территория Косова, несмотря на ее признание большинством западных государств, все-таки является в международно-правовом отношением "серой зоной", - сказал Данилов. - Несомненно, в этой ситуации Москва не станет молчать и будет предпринимать активные действия".