Власти накажут виновных за снятые двери в туалете школы во время ЕГЭ в Пензенской области

ПЕНЗА, 28 мая. /ТАСС/. Министерство образования Пензенской области начало расследование инцидента с отсутствием дверей в туалете школы города Заречный во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), виновных привлекут к ответственности за несоблюдение норм Санпина, сообщил во вторник ТАСС министр образования региона Александр Воронков.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась информация о том, что во время сдачи ЕГЭ в школе №226 города Заречный с кабинок в туалете сняли двери якобы для контроля за учениками.

"[В школе] проводились текущие ремонтные работы, дверь оторвалась и ее демонтировали, - пояснил ТАСС ситуацию Воронков, подчеркнув, что отсутствие двери никак не связано с итоговой аттестацией. - Руководители пункта проведения ЕГЭ должны были уведомить о [наличии] нарушений требований, которые говорят, что [пункт] должен отвечать нормам Санпина. Проведем расследование, в случае подтверждения [нарушения] будут наказаны ответственные лица, которые отвечают за соответствие пункта проведения ЕГЭ нормам Санпина", - сказал Воронков.

Он уточнил, что во время проведения ЕГЭ любые съемки запрещены, поэтому видеоролик, опубликованный в соцсетях, по словам Воронкова, был снят уже после окончания экзамена.