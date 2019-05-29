Роскачество обнаружило в фарше антибиотики и бактерии, вызывающие листериоз

Роскачество провело исследование фарша популярных торговых марок и не нашло в их продукции пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов. Однако эксперты обнаружили в некоторых из них антибиотики и листерии. Об этом говорится в материалах Роскачества, представленных в среду.

Для исследования специалисты отобрали 17 наиболее популярных торговых марок фарша "Домашний" из свинины и говядины. Речь идет о продукции, произведенной в Ленинградской, Белгородской, Кировской, Московской, Псковской, Свердловской и Челябинской областей, а также из Великого Новгорода. Цена за 1 кг готового фарша "Домашний" на момент закупки составляла от 200 до 430 рублей за кг. Фарш проверили на соответствие 68 показателям качества и безопасности.

"По результатам исследований, только один фарш "Домашний" сможет претендовать на российский знак качества - это торговая марка "Хороший вкус" из Свердловской области", - заявили в ведомстве.

Основные нарушения

Говоря о нарушениях, эксперты в первую очередь обратили внимание на наличие листерий в фарше торговых марок "Мясницкий ряд" (Московская область) и "Мясновъ" (Московская область). Этот патогенный вид бактерий вызывает листериоз.

Исследователи также зафиксировали, что количество антибиотиков в продукции марок "Рестория" (Московская область) и "Ариант" (Челябинская область) превышает допустимые законодательством нормы. При этом вторая марка допустила превышение в 20 раз. А в фарше "Рестория" также были выявлены превышения по КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов), несоответствия по микроскопическому анализу свежести и получена отрицательная реакция мясного бульона на сернокислую медь.

Несоответствия при микроскопическом анализе свежести и отрицательной реакции мясного бульона на сернокислую медь также были выявлены у марок "Ариант", "Великолукский мясокомбинат" (Псковская область), "Дороничи" (Кировская область), "Новгородский бекон" (Великий Новгород) и "О’Кей" (Ленинградская область).

В фарше торговых марок "Мясницкий ряд", "Останкино" (Московская область) и "Черкизово" (Московская область) были выявлены превышения по КМАФАнМ. Эти нарушения могли быть следствием несоблюдения температур хранения.

Согласно ГОСТ, фарш должен представлять собой однородную мясную массу без костей, хрящей, сухожилий, грубой соединительной ткани, кровяных сгустков и пленок. Однако в процессе дегустации готовых котлет в фарше "Ашан" и "Черкизово" обнаружилось высокое содержание жировой и соединительной ткани, а в продукции торговых марок "Мираторг" и "Рестория" - грубая соединительная ткань и жилы. Кроме этого, эксперты обнаружили превышение по содержанию жира в фарше "Ашан" - вместо установленной в ГОСТ нормы "не более 27,0%" в фарше оказалось 36,2%.

Вкус и вес

Также эксперты продегустировали фарш на вкус после приготовления из фарша котлет. Солоноватый вкус был признан у продукции торговой марки "Самсон", кисловатый - у бренда "Мираторг". Лучшим по органолептическим показателям (вкус, аромат, консистенция, внешний вид) был признан "Ариант".

Также эксперты проверили, отличается ли заявленный на упаковке вес фарша от заявленного. Нарушения были выявлены только у торговой марки "Самсон", которая указала на маркировке вес 400 г, когда масса фарша по факту оказалась на 20 г меньше.