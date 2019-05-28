Курсанты из Мурманска возобновят практику на барке "Седов" в 2019 году

МУРМАНСК, 28 мая. /ТАСС/. Курсанты Мурманского государственного техуниверситета (МГТУ) возобновят практику на паруснике "Седов". Об этом заявил в Мурманске во вторник журналистам врио губернатора Андрей Чибис по итогам встречи с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым.

Мурманские курсанты лишились возможности проходить практику на барке с весны 2017 года после передачи судна Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота (БГА). Уникальность такой практики в том, что барк является крупнейшим в мире учебным парусным судном. Передача барка произошла перед переводом МГТУ, единственного в регионе вуза с подготовкой по морским специальностям, из ведения Росрыболовства в Минобрнауки.

"Мы возвращаем практику стажировки курсантов нашей мореходки на барке "Седов", - сказал Чибис.

По его словам, уже в этом году 78 курсантов смогут пройти практику на "Седове", который традиционно находится в походах в летние и осенние месяцы. Кроме того, 40 курсантов смогут принять участие в посвященных 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне кругосветных походах на барках "Седов" и "Крузенштерн". "Наши курсанты будут проходить ту самую практику, которая необходима для получения работы", - отметил Чибис.

Барк "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году, первоначально он назывался "Магдалена Виннен II". В соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях, барк был передан Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименован в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова. Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное учебное парусное судно из сохранившихся до наших дней. "Седову" принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса, который составляет 18,32 узла.