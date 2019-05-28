Врачи предложили вести в России всеобщий регистр пациентов с врожденным пороком сердца

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Введение регистра пациентов с врожденным пороком сердца (ВПС) во всех регионах России поможет врачам более тщательно отслеживать течение болезни, считает главный детский кардиохирург комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующий отделением кардиохирургии Детской городской больницы № 1 Рубен Мовсесян.

"Не зная, что и где творится, не зная, что будет происходить с нашим ребенком в последующем, пациенты меняют стационары, пациенты меняют места жительства. Без регистра врожденного порока сердца, мы ничего не сможем сделать", - сказал он, выступая во вторник на круглом столе "Врожденный порок сердца - от плода к взрослому пациенту: проблемы и пути решения" в Общественной палате РФ.

По словами Мовсесяна, он выступает от инициативной группы заведующих отделений ВПС. В группу входят специалисты 25 стационаров, на базе которых есть свой регистр таких заболеваний. "На основании этого регистра, мы можем видеть все по поводу нозологических групп, операций, осложнений после операций", - пояснил кардиохирург.

Кроме того, врачи предлагают вести специальные медицинские консилиумы во всех регионах России по вопросам ВПС, в состав которых будут входить внештатные специалисты, главные акушер-гинекологи, неонатологи, детские кардиологии и другие специалисты.

"Просим рассмотреть вопрос о внедрении во всех этих регионах наших основных внештатного специалиста - детского кардиохирурга, на которого и положить ответственность основную за маршрутизацию этих пациентов. У нас самое главное, что нет ответственности за то, кто будет отвечать за этого пациента. И, когда начинается вот это перестраивание пациентов по стране, у кого-то не хватает мест, у кого-то заняты реанимации, должен быть человек, который будет отвечать за эти вопросы", - сказал он.

"Мы считаем, что наши предложения: объединение усилий со всеми специалистами педиатрического профиля и, в частности, в первую очередь, детскими кардиологами, и вопрос по модернизации финансирования, а также введение общего регистра <...> эти три особо важных аспекта, можно включить в повестку дня", - считает Мовсесян.

Статистика

Около 25 тыс. детей в России ежегодно рождаются с врожденным пороком сердца, 25% умирают еще до рождения, сообщила во время круглого стола заведующая перинатальным кардиологическим центром, врач ультразвуковой диагностики Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава Рена Гасанова.

"У нас в стране ежегодно рождаются около 25 тыс. детей с ВПС, и половина из них, критические. ВПС в 6,5 раз встречается чаще хромосомных аномалий и в четыре раза чаще экстракардиальной патологии. От порока сердца 25% детей умирают еще до рождения. И еще 60% умирают в течение первого месяца жизни", - сказала она.

По словам Гасановой, сложные пороки сердца и нарушения ритма, в 50% случаев сочетается с генетической патологией, еще у 30% - с множественными пороками развития. "Проблема снижения перинатальной, то есть внутриутробной, смертности одна из самых актуальных сегодня в мировой медицинской практике <...> Каждый 110 ребенок в мире рождается с ВПС. Ежегодно в мире таких детей рождается 1,3 млн", - добавила она, уточнив, что 90% женщин не относятся к группе с высокими факторами риска.

50% врожденных пороков сердца диагностируются во время обычного скрининга только в развитых странах, уточнила эксперт. "треть этих детей нуждаются в жизнеспасающих операциях в течение первого года жизни. Еще треть этих детей страдают множественными пороками развития", - добавила Гасанова.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в течение последних пяти лет прослеживается тенденция к сокращению показателя детской смертности на первом году жизни. Тем не менее доля смертности от врожденного порока сердца в ее структуре продолжает оставаться практически без изменений - в среднем 9,8%.

Много еще не сделано

"Глобальная проблема состоит в том <...> я могу сказать по тем анализам, которые мы делали с 95-го года и публикуем, сдвиги очень небольшие. Мы как раз в [лечении] критических врожденных пороков сердца, конечно продвинулись, но мы все таки мало пока еще сделали", - считает директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава России Лео Бокерия.

Доктор медицинских наук, врач сердечно-сосудистой хирургии НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава РФ Константин Шаталов в свою очередь считает, что до сих пор есть определенные проблемы с оказанием медицинской помощи и ее качеством.

"Наша задача, нашего сообщества, это как раз немножко возмутиться и сказать: "Нет, не все решено" [проблемы кардиологии и лечения ВПС]. Существуют проблемы, довольно серьезные проблемы, и одна из этих - это, все-таки, дефицит оказания медицинской помощи, это, все-таки, повышение качества этой медицинской помощи, и те новые аспекты, которые появляются, которые мы приобрели за те 10 лет, которые были до этого", - сказал врач.